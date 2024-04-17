Akdağmadeni Belediyesi tarafından park, bahçeler ve yeşil alanlarda yaza hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçemiz genelinde bulunan Parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda çim biçme başta olmak üzere, yabani ot temizleme, ağaçlarda budama ve peyzaj düzenlemelerine devam ediyoruz” dedi.

Yol onarım ekiplerinin ise belirlenen noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Yalçın, “Daha yeşil bir Akdağmadeni için yaz döneminin başlamasıyla çalışmalar yoğunlaştı. Parklarımızı ve yeşil alanlarımızı vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kullanabilmeleri ve hoş vakit geçirebilmeleri için hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.