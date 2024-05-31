Yozgat Müftülüğüne bağlı Abdulhamit Han 4-6 Yaş Kur’an Kursu tarafından yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Vali Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcısı Halil Dalak, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Defterdar Yüksel Enoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve çok sayıda veli katıldı.

“BİZLERİ BİR ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİREN DEĞERLERİ ÖĞRETİYORUZ”

Program miniklerin birer ayet okuyup meallerini verdikleri Mü’minun süresi tilaveti ile başladı. Daha sonra açılış konuşması yapan İl Müftüsü Ali Gülden, “ İman etmiş hayat yolculuğu, bilgi ve öğrenme üzere kurulmuş bir kitleyiz. Peygamber efendimiz bizlere ‘Beşikten mezara kadar ilim talep etmeyi’ tavsiye ederek önümüze büyük bir ufuk açmıştır” dedi. Gülden, “Kurum olarak Başkanlığımızda son yıllarda bu düsturla 4-6 yaş kurslarımıza büyük önem vermektedir. Bu kurslarımızda yavrularımıza eğitim vermeye, onlara Allah’ı, peygamberi, kitabımızı ve bizi biz yapan milli değerlerimizi; annesini, babasını, devletini, milletini iyi insan olmayı ve bayrağını yani kısaca bizleri bir çatı altında birleştiren değerleri öğretiyoruz. İşte bu yavrularda onların birer meyveleridir” diye konuştu.

“BU TOPRAKLAR VATAN OLMAYA DEVAM EDECEK”

Vali Mehmet Ali Özkan ise “Minik yürekli ama büyük gönüllerle imanını yüreğinde yetiştiren, atasının cesaretini bileğine yerleştiren bu nesiller sayesinde bu topraklar vatan olmaya ve bayrağımız dalgalanmaya devam edecektir. Ben bu yavruları eğiten öğreticilerimize başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programda çocukların hazırlamış olduğu mehteran ve semazen gösterisi, ilahiler ve eğitim dönemi boyunca öğrendikleri dini bilgileri içeren sunumların yanında “Çocukların mutlu olduğu bir dünya için, Filistin’in yanındayız” temalı gösteri de yapıldı.

Program, hediye takdimi ile sona erdi.