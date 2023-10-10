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Voleybolun ülkemizdeki gelişimine vermiş olduğu katkılardan dolayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile her fırsatta kendisini Malatyalı olarak gördüğünü ifade eden Melisa Vargas’a Malatya’nın tanıtımına katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından onur belgesi takdim edildi.

A Milli Formayla Milletler Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki başarılı performansı ile Türkiye’nin şampiyonluğa ulaşmasında büyük katkılar sağlayan Melisa Vargas Malatya’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Malatya’nın ve ülkemizin Milli gururunu Malatya’da ağırlamaktan, misafir etmekten büyük bir onur duymaktayım. Voleybol Federasyon Başkanımızın şahsında hemşerimiz Vargas ve değerli sporcularımızın ülkemize yaşatmış oldukları gururdan dolayı hemşerilerim ve milletimiz adına kendilerine müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Voleybol Federasyonu Başkanımız başarıyı kendisine şiar edinmiş bir insan. Yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip etmekteyim. Milletimizin başarıya susamışlık noktasında değerli hemşerimiz medarı iftarımız Akif Üstündağ gerçekten gecesini gündüzüne katmış, voleybolcularımızın Türkiye’de, Avrupa’da ve Dünya’da başarılı olmaları için gecesini gündüzüne katarak yoğun bir çalışma içerisinde olmuştur. Bizlere bu güzel gururu yaşattıkları için hem hemşerilerim adına hem de milletimiz adına kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

VARGAS: MALATYA’DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Malatya’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Melisa Vargas “Malatya’da olduğum için çok mutluyum. Bana yaşattığınız mutluluk için ve bana yaşattığınız bu sıcak karşılama için sizlere çok teşekkür ederim. Umuyorum ki Malatya’da çok çabuk bir şekilde eski güzelliğine kavuşur ve yaralarını sarar. Biz hepimiz bir aileyiz, hep birlikteyiz ve Malatya için bir aradayız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Melisa Vargas’a çeşitli hediyeler takdim etti. Melisa Vargas ise Başkan Gürkan’a A Milli takım formasını hediye etti.