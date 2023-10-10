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Dofer Yapı, halka arzı 10 Ekim'de resmen başlatan ve 11 Ekim'de sona erecek olan bir şirkettir. Şirketin halka arz fiyatı 17,11 olarak belirlenmiştir. Peki, Dofer Yapı kimin sahibi, nerede bulunuyor?

Tam adı Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan bu firma, Ankara merkezli bir şirkettir ve 1985 yılında Beypazarı, Ankara'da kurulmuştur. Faaliyetleri arasında demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi bulunmaktadır. Dofer Yapı'nın sahibi Mustafa Doğan'dır ve şirketin çalışan sayısı 130'dir. Ayrıca, firma bünyesinde bir tır filosu bulunmaktadır.

Dofer Yapı'nın resmi web adresinde şu ifadelere yer verilmektedir: "4 nesil önce Beypazarı'ndan Ankara'ya kereste satarak başlayan ailemizin ticaret hayatı, bugün bölgemizin en güçlü demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi yapan firmalarından biri olarak devam etmektedir. Firmamız gerek kuvvetli sermaye yapısı gerekse üretici olmasından kaynaklı maliyet avantajı ve tır filosunun sağladığı lojistik avantajı ile müşterilerine yüksek kalitede hizmet sağlamaktadır."

Dofer Yapı'nın üretim miktarları ve hasılatı şu şekildedir:

Yıllık Demir Ticareti: 250.000 ton

Yıllık Çelik Hasır Üretim Kapasitesi: 90.000 ton

Yıllık Hazır Demir Üretim Kapasitesi: 24.000 ton

Satış Hasılatı: 1.410.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye: 41.750.000,00 TL

Mustafa Doğan, Dofer Yapı'nın sahibi olarak bilinir ve aynı zamanda bir milli tenisçidir. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Mustafa Doğan, ticaret hayatına büyükbabasıyla kereste getirerek Beypazarı'ndan Ankara'ya başlamıştır. Aktif olarak elli yıldır ticaret yapmaktadır. Ayrıca, Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Tenis Kulübü Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş, veteran bir milli tenisçisidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dofer Yapı'nın yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: