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Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün, Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan spor okullarına devam eden sporcular ve sporcu velilerinin katılımı ile gerçekleştirilen tören ile Spor Haftası etkinlikleri başlarken, 15 Ekim tarihine kadar Judo, cimnastik, Güreş, Badminton, Voleybol ve Hentbol gibi branşlarda etkinlikler düzenlenecek.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, törende yaptığı konuşmada, sporu tarif ederken onu sadece rekabetin kazandığı, fiziksel ve bedensel bir faaliyet olarak görmenin doğru bir tanımlama olamayacağını söyledi. Sporun aynı zamanda kişinin ruhsal ve sosyal gelişimine de katkı sağlayan önemli bir olgu olduğuna vurgu yapan Parlak, bu nedenle sporu sadece yarışmak değil bir yaşam biçimi olarak değerlendirmek, hayatımızın bir parçası olarak görmenin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Parlak, ‘’ Unutmayalım ki, bu güzel ülkenin bir ferdi olmaktan ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyan, milli ve manevi değerleri özümsemiş, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin varlığı elbette en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşma adına da sizleri, İl Müdürlüğümüz ile Amatör Spor Konfederasyonu işbirliğinde gerçekleştireceğimiz Amatör Spor Haftası etkinliklerine katılmaya ve spor yapmaya davet ediyorum. Bu vesileyle bu organizasyonda görev yapan, bu etkinliklere katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.