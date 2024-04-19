Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çorum ve Kırıkkale'de yer alan iki adet arazi için satış ihalesi düzenliyor. KDV'den muaf olarak satışa çıkarılan arazilerin fiyatları 4 bin TL'den başlıyor.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çorum ve Kırıkkale illerinde bulunan iki parsel araziyi satışa sundu. Çorum'daki arazinin satış fiyatı 4 bin Türk Lirası olarak belirlenirken, Kırıkkale'deki arazinin satış fiyatı ise 7 bin 350 Türk Lirası olarak duyuruldu.
Söz konusu araziler, KDV'den muaf olarak satışa sunulacak ve ihaleleri 24 Nisan ve 25 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÇORUM SUNGURLU ARAZİ
SATIŞ BİLGİLERİ
Tahmin Edilen İhale Bedeli: 4.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli: 1.000,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü: 250,24 metrekare
İhale Tarihi : 25/04/2024
İhale Saati: 10:30
İhale Yeri: Çorum / Sungurlu
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KIRIKKALE DELİCE ARAZİ
SATIŞ BİLGİLERİ
Tahmin Edilen İhale Bedeli: 7.350,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli: ₺1.470,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü: 91,80 m²
İhale Tarihi: 24/04/2024
İhale Saati: 10:40
İhale Yeri: Kırıkkale