Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden 1 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat’ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat ili Gümüşsuyu Köyünde bir ev, Yelken köyünde bir ev, Elmalıçiftliği köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat ilinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas ilinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir" bilgilerini paylaştı.