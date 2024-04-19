Milyonlarca sürücü ile ilgili flaş karar ortaya çıktı. Araç sahipleri için uymayanlara 2 bin 568 TL ceza kesiliyordu ama artık o zorunluluk tamamen kaldırıldı.

Araç sahipleri için 1 Nisan tarihinden itibaren yeni dönem resmen başladı. Yapılan değişiklikle birlikte artık o zorunluluk tamamen kaldırıldı. Hayati önem taşıyan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından lastikçilerde yaz lastiğine dönüş resmen başladı.

Ramazan ayı sebebi ile durgunluk yaşayan lastikçilerde hem yaz lastiği yoğunluğu hem de bayram sonrası yoğunluğu oldu. Sürücülerin yaz aylarında kış lastiği kullanmaması gerektiğini belirten servis müdürü Ümit Sel, zorunlu kış lastiklerini değiştirmeye başladıklarını söyleyerek kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibari ile bittiğini belirtti.

Lastik alacak vatandaşlar lastiğin etiketlerini kontrol etmeleri konusunda uyaran Ümit Sel, “Bu şartlarda en çok zorlayan ekonomi oluyor vatandaşlarda fiyatlar çok yüksek olduğu için sorun yaşanabiliyor. Maliyet ve etiket kıyaslaması yapılması gerekiyor. Lastiğin etiketleri önemli, yol tutuşu önemli, ses desibeli önemli bunlara dikkat edip doğru seçim yapılması gerekiyor” dedi.

"DAHA FAZLA YAKIT HARCIYOR"

Kış lastiği ile yazın devam edilmesi çok sağlıklı bir durum olmadığının altını çizen Sel, “Kış lastiği kalın ve yapısı yaz lastiğine göre biraz daha farklı. Sıcak havalarda tutunma özelliğini kaybediyor kış lastikleri. Artı fazla yakıt harcatıyor araçlara.

Ayrıca gürültüsü, sesi uğultusu çok oluyor. Kış lastiği yazın sürüş keyfini ve konforu bozuyor. Eksisi ise lastik aşınıyor. Kış aylarında da lastiği kullanmak istiyorsanız yazın lastiğin kullanılmamasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.