Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. 36 personelden oluşan 16 ekip tarafından düzenlenen operasyonla Suriye ve Irak’ta çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Yakalanan 5 şahsın işlemleri sürüyor.