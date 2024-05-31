Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, 14 Haziran 2024 tarihinde yaz tatiline girmeye hazırlanıyor. Karnelerin dağıtılacağı bu gün, veliler ve öğrenciler arasında büyük bir heyecanla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlere yönelik yeni kararını duyurdu.

MEB, geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklikle birlikte ortaokul öğrencilerine yönelik karnelerin, sadece ders notlarını değil, aynı zamanda sosyal etkinliklere katılım durumlarını da içerecek şekilde tasarlandığını açıklamıştı. Yeni karnelerin, akademik başarının yanı sıra sosyal etkinlikleri de yansıtacağı belirtilmişti.

Son alınan bir kararla birlikte, karnelerde öğretmenlerin görüşlerinin kopyala-yapıştır yöntemiyle sunulması uygulamasına son verildi. Artık her öğrenci için öğretmenlerin görüşlerinin özgün bir şekilde doldurulması gerekecek. Bu değişiklik, öğretmenlere resmi bir yazı ile bildirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, ilkokul karnelerinde yer alan "sınıf öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü" ve ortaokul karnelerinde yer alan "şube rehber öğretmenin öğrenci hakkındaki görüşü" kısımları için artık kopyala-yapıştır yöntemi kullanılmayacak. Her öğrenci için özgün bir değerlendirme yapılacak.

Ayrıca, "kulüp danışma öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü" bölümlerinde de benzer bir uygulama geçerli olacak. Bu değişikliklerle birlikte, 14 Haziran 2024 tarihinde öğrencilere dağıtılacak olan yeni karneler, bir dönemin sonunu ve yeni bir başlangıcı simgeleyecek.