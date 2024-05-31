LGS'ye girecek öğrencileri ilgilendiren açıklamada, İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.30 - 12.30 saatleri arası açık olacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak olan LGS'ye girecek öğrencilerden T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarttırmak isteyen adaylar için İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 2 Haziran Pazar günü 07.30 - 12.30 saatleri arası açık bulundurulacaktır.”

LGS NEDİR?

Liselere geçiş sistemine ilişkin sınav, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak 81 il ve bağlı ilçeleri ile belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bir merkezi sistem sınavıdır.

Bu sınav, resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.

Merkezî sınavda, sözel ve sayısal alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanmakta. Her alan için 8'inci sınıfın sınava esas derslerinden, konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer almakta.

Merkezî sınav, iki oturum olarak uygulanmakta. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanmakta.