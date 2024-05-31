Çorum’un Boğazkale Kaymakamı hemşehrimiz Emine Karataş Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'ı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretti Yozgat ve Boğazkale’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Kaymakam Emine Karataş Yıldız’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

EMİNE KARATAŞ YILDIZ KİMDİR?

Emine Karataş Yıldız, 1995 Yozgat doğumlu ilk orta ve lise öğrenimini Yozgat’ ta tamamladı. 2016 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Kaymakamımız 2018 yılında yapılan Kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak mesleğe intisap etti. Yozgat Valiliğinde stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Aksaray/Eskil ve Çorum/Laçin ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.