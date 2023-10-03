Buna göre, aynı okulda 12 yıl boyunca görev yapmış olan öğretmenler, aynı deneyimi yaşayan diğer öğretmenlerle yer değiştirecekler.

Yer değiştirme işlemi, belirli bir takvime ve başvuru usulüne tabi olacak.

Rotasyon işlemi için Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi (MEBBİS) üzerinden bir sistem oluşturulacak ve aynı okulda 12 yıl görev yapmış öğretmenlerin okulları bu sistemde listelenecek.

Öğretmenler, tercihlerini yapma fırsatına sahip olacaklar. Tercih yapmayan öğretmenler ise zorunlu bir rotasyona tabi tutulacaklar.

Bakan Yusuf Tekin, rotasyon uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı, ancak bu sistemin öğretmenlere uygulanmaya başlaması en erken 1 ila 3 yıl sürebilir. Bu süre zarfında detaylı düzenlemeler ve altyapı çalışmaları tamamlanacak.

Öğretmenler arasındaki yer değiştirme işlemi daha adil ve etkili bir şekilde gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)