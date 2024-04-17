Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav giriş yeri bilgilerinin açıklandığı duyuruldu.

Yozgatlı öğrencileri de yakından ilgilendiren konu ile alakalı MEB açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin İOKBS sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullardan alabilecekleri bildirildi.

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bursluluktan yararlanacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde uygulanan merkezî bir sınavdır. İlgili mevzuat hükümleri ve alınan kararlar doğrultusunda belirlenen, sınav başvuru ve uygulama kılavuzunda belirtilen kontenjanlar çerçevesinde bursluluk hakkı kazanan öğrenciler, ortaöğrenimlerini tamamlayana dek bursluluktan yararlanmaktadırlar.