AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat’ta doğalgazsız bölge kalmayacağını belirterek, enerjiye yönelik yatırımların öncüsü olacaklarını söyledi.

TBMM’DE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile TBMM'de bir araya geldi. Ziyarette mevcut yatırımlarla, enerji ve maden konularında Yozgat ile ilgili planlanan projeler ve yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Bayraktar’a talepleri ileten Milletvekili Şahan, oldukça samimi bir ortamda talep ve beklentilerine karşılık buldu.

DOĞALGAZ SAĞLANACAK

Yozgat için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Milletvekili Şahan, Yozgat’a değer katacak her projenin takipçisi olduklarını dile getirdi.

Yozgat’ta 2006 yılından itibaren doğalgaz kullanımının yaygınlaşmaya başladığını hatırlatana Milletvekili Şahan doğalgaz ulaşmayan bölgelerin temiz ve güvenli yakıta kavuşacağının müjdesini verdi. Milletvekili Şahan, önümüzdeki günlerde doğalgaz bulunmayan bölgelerin programa alınacağın vurgu yaptı.

ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Milletvekili Şahan, Yozgat için her gelişmeyi anlık olarak takip ediyor, doğacak ihtiyaçları tespit ederek istişare ederek çözüme kavuşturmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Yozgat’ın enerji ihtiyaçlarını da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a ilettiklerine değinen Milletvekili Şahan, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ile bir araya gelerek yatırımlara ilişkin görüşmeler yaptık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret edip ilimizin taleplerini ilettik. Yozgat’a yapılacak enerji yatırımları konusundaki taleplerimizi ilettik. Doğalgaz konusundaki eksiklikleri aktardık. Enerji sektörü ile ilgili sorunları ve hazırladığımız çözüm önerilerini kendisine ilettik. Enerji yatırımlarını hızlandırılması ve eksiklerin tamamlanması adına verimli bir görüşme oldu. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve ilimize olan alakalarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.