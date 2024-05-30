Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu, 1986 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi'nde eğitim alan Çomoğlu, üniversite yıllarından itibaren oyunculukla ilgilenmeye başladı. Kariyerinin dönüm noktası, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Unutma Beni dizisi oldu.

BAŞARILI OYUNCULUK KARİYERİ

Gülşah Çomoğlu, sadece Unutma Beni dizisi ile değil, aynı zamanda Behzat Ç, Umudun Kıyısında, Yüksek Sosyete ve Kasaba Doktoru gibi başarılı yapımlarla da adından söz ettirdi. İzleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu, kariyeri boyunca pek çok projede yer aldı.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU'NUN VEFATI

38 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Çomoğlu'nun ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. Eşi Gökhan Günal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çomoğlu'nun yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirtti. Ünlü oyuncunun vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

GÜLŞAH ÇOMOĞLU'NUN AİLESİ

Gülşah Çomoğlu, Gökhan Günal ile evliydi ve çiftin bir çocuğu bulunuyordu. Eşi ve çocuğuyla mutlu bir aile hayatı sürdüren Çomoğlu'nun vefatı, ailesi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Başarılı oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun hayatı ve kariyeri, sevenleri tarafından unutulmayacak. Sanat dünyasında bıraktığı izler ve oynadığı roller, uzun süre hafızalarda yer edecek.