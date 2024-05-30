Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti. "Tabutta Rövaşata" filmindeki Mahsun karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

AHMET UĞURLU KİMDİR?

Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952'de Konya'da doğdu. Babası sağlık memuru, annesi ise Çorumlu bir ev hanımıydı. Ailesi, babasının tayini nedeniyle önce Konya'ya, ardından Ahmet Uğurlu ilkokula başlamadan önce Bursa'ya taşındı. Gençliği Bursa'da geçen Uğurlu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Resim Bölümü'ne girdi.

Ahmet Uğurlu, Türk tiyatro ve sinemasının en başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. Yerli ve yabancı birçok ödülün sahibi olan Uğurlu, sadece filmler ve tiyatro sahnesinde boy gösterdi. Röportaj vermeyen ve her televizyon programına katılmayan sanatçı, para ve şöhret peşinde koşmayan ender isimlerdendi.

Uğurlu, Necef Uğurlu ile evliydi ve çiftin Orhan adında bir oğulları vardı. Ancak 1991 yılında yollarını ayırdılar.