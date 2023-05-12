Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Açık Hava Toplantısı için Yozgat’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşla buluştu.

Seçimlerden önce Yozgat’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Yozgatlılara seslendi.

Açık Hava Toplantısına Millet İttifakı Yozgat İl Başkanları da katılım sağladı. İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, Yozgatlılara seslenen ilk isim oldu.

Cumhuriyet Meydanını dolduran Yozgatlılara seslenen İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, geçmiş dönemlerde yaptıklarını ve yeni dönemde yapacağı projeleri anlattı. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vaatlerini sıraladı.



“YOZGATLI BİZİ TANIR”

İYİ Parti Yozgat mitinginde konuşan ilk konuşan isim Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar oldu. Kayalar konuşmasında, “Yozgatlının bize güvenmesini, Türkiye’nin bütün meydanlarında dolaşarak alnımız açık, başımız dik olarak konuştuk. Tekrar bu meydanda yeniden bir yola çıkıyoruz. Yeniden Yozgat için, duran hizmetlerin, yapılmayan hizmetlerin yapılabilmesi için bir yola çıkıyoruz. Çıktığımız yolda Yozgatlının 600 köyünde bizi tanırlar. 14 ilçemizde belediyelerimizde bizi tanırlar. Nasıl tanırlar. Siyasetçi olarak değil insanları siyasetten anlayışları, insanları bölenler olarak değil birbirine karşı ayrıma karşı tutanlardan değil köyün yolundan, içme suyundan, camisinin tamiratından, okulunun yapılmasından tanırlar. TMO’lardan tanırlar. Tarım bakanını görerek hükümetine, devletine güvenerek yeni ekimlerini yapan Çiftçilerimiz bizi tarlasından tanır” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR TÜRKİYE’DE BULUŞMAK ÜZERE”

Kayalar sözlerine şu şekilde devam etti; “Gelirken Yerköy’e girdik. Çanakkale Seramik’te şuanda 400 kişi çalışıyor. Aynı yerde kooperatif çalışıyor. Türkiye’nin her yerine Yozgat’tan mamuller götürüyor. OSB’le bakıyoruz. 10 bin kişi çalışacaktı ama 5 bin kişi çalışıyor. Yozgatlı size buradan söylüyorum. OSB 10 bine çıkacak. Yeni temelinde içini dolduracak olan biziz. Küçük sanayiler organizeler değil, aynı zamanda sulama kanallarıyla ama barajlarıyla da Yozgat’ı donattık. Gelingüllü barajı. Yozgat, Paşaköy, Yerköy, Şefaatli’nin bir kısmı bütün topraklarımız sulanıyor. Aynı şekilde Süreyyabey Barajı temelini attık. Yaptık. Ama sulaması yapılmadı. Şimdi sulamasını yapmak için geleceğiz. Yamula barajını biz yaptık. Bizim Boğazlıyan’ımızı, Yenifakılı’mızı 72 bin dönüm toprağımızı sulayacağımız baraj orası. 21 senede 1 metre kanal yapılmadı. Bizim işimiz hizmet barajı. Yozgat bizim rüyamız, hayatımız. Sorgun ilçesine şeker fabrikası yaptık. Fabrikanın Sorgun ekonomisine katkısı çarpan etkisi 14-15 milyardır. Sorgun’a çalışanlar hariç bin kişi civarında kampanya döneminde çalışanlar var. Onun yanında nakliyeciler kooperatifi var. Ziyaret ettim. Çünkü şeker olduğu için nakliye en büyük. Bir polis okulumuz var. Polis okulunda devre devre bin değerli gencimiz gelip eğitim alıyor. Vatanımızın güvenliği ile ilgili gelip gidiyorlar. Onun katkılarını esnaflarımız daha iyi hesap eder. Altında askeriyenin kapanmış olan yeri 21 senedir yapılmadı. Kısmetse bize kısmet olacak. 15 Mayıs’ta yeni bir Türkiye’de buluşmak üzere.”



“BU MEMLEKETİN SİGORTASI YOZGATLILARDIR”

Kayalar’dan sonra vatandaşa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Öyle bir döneme girdik ki; inşallah seçim ilk turda bitecek, ama 65 milyon seçmen var. 50 milyonu kullansa 22, 23 milyona öbür taraf. Kendileri gibi düşünmeyenlere sadece 'Bize oy vermiyorsunuz' deyip de, terörizmle suçlamak neyin nesidir. 'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyeceksiniz hem de terör örgütü propagandası yapıp 'Bunlar ülkeyi bölecek' diyeceksiniz. Her şeye evvel o teröristlerin sadece Yozgatlılara gücü yetmez. Bu memleketin sigortası Yozgatlılardır. Niye bunları söylüyorlar; anketleri gördükçe toplumu ayırıcı siyaset gün yüzüne çıktı. Bunlar 33 askerimizin şehit edilmesi talimatını veren, azmettiren Osman Öcalan’ı televizyona çıkardılar ve AK Parti’ye oy vermeleri yönünde talimat verdiler. O da yetmedi; İmralı’daki bebek katiline gidip yazılı mektup getirdiler. Aynı şekilde ‘Ekrem Başkan’a oy vermeyen AK Parti’ye versin’ dediler, ama İstanbul halkı 806 bin oy farkla onları sandığa çaktı. 2017 yılındaki referandumda koalisyon devri bitecek dendi. Şimdi koalisyonun babası çıktı, itiraz edenleri o zaman da iftiralar attılar” şeklinde konuştu.

"20 YILDIR BİR ÇİVİ ÇAKMAMIŞLAR"

Yavaş şu ifadelerini kullandı; “Artık bu iftiralar seçmenimizin vicdanınıza dokunur oldu. Neden yapılıyor, senin işsizliğim konuşulmasın diye, mülakatta elenmişsin AK Parti’de dayısı olan 52 puanla atanıyor o konuşulmasın diye yapılıyor. Onun için bu tür iftiralara ve hakaretlere cevap vereceksiniz, 'Hadi oradan be' diyeceksiniz, geçeceksiniz. Yozgat 20 yıldır bu iktidarın arkasında durdu çivi çakmamışlar. Hızlı trenin tren olmadığı, hastanede doktorun olmadığı 700 binden 400 bine nüfusu düşmüş bir Yozgat.”

“UKRAYNALI ÇİFTÇİ ZENGİN, YOZGATLI FAKİR OLUYOR”

Seçim vaatlerini sıralayan Yavaş, “İktidarı kazanır kazanmaz, hemen 100 bin öğretmen atayacağız. 11 köy okulunu hemen açacağız. Bütün köylere bir öğretmen, bir ziraat mühendisi, bir veteriner tayin edeceğiz. Bütün çiftçi borçlarını yapılandıracağız. Bir yılı ödemeli ikinci ödememeli sistem kuracağız. Mazotu indireceğiz. Yozgat’a biyogaz tesisi kuracağız, çok ucuza gübre dağıtacağız. Havza bazlı tarım yapılacak. 18-26 yaş grubuna ve ev kadınlarımıza şart öne süremeden 2500 lira aylık maaş bağlayacağız. 'Hak, hukuk, adalet' diyorsunuz, haramilerin saltanatını beraber yıkacağız. Gençler hayatınızı kaydırdılar. 7 triyon dolarlık bir hacim var sınırdaşlarımızla, 10 milyon Suriyeli göçmen var. Sen işsizsin Suriyeli buluyor, sen hastaneye para veriyorsun ona bedava. 2 yıl içinde gidecekler, 7 trilyon dolarlık bir hacmi berhava ettiler. Bakın dünyanın en iyi mercimeği nohudu burada yetişiyor. Biz Kanada, Ukrayna çiftçini zengin ediyoruz, Yozgatlı fakir oluyor. Bunların hepsini bitireceğiz. 14 Mayıs akşamı sizin helal oylarınızla Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak Recep Tayyip Erdoğan da emekli olacak" dedi.

“YOZGATLIDAN HELALLİK İSTEDİ”

Son olarak sahneye Genel Başkan Meral Akşener çıktı. Akşener Yozgatlılara seslenerek, "İşinizi gücünüzü bırakıp buraya gelmişsiniz. Önce cumalarınız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun. Buraya geldiniz Allah hepinizden razı olsun; hakkınızı helal edin. Kazandık, kazandık. Buraya gelirken bazılarının konuşmalarını gösterdiler, Recep bey diyor ki; 'Çirkeflik yapan kaybeder'. Birinci turda kazanacağız. 50 yıllık siyasi hafızam var. Ben böyle rezil bir seçim görmedim. Kadınlara sürtük, çukur dendi. Tarımda iflasın eşiğine gelen çiftçilerimize şükürsüz dediler. Asayişten sorumlu bir abi var aklını bazı şeylerle bozmuş. Biz kazanırsak erkek erkeğe evlenecekmiş. Dahası da var erkeklerle hayvanların evliliği serbest kalacakmış. Bu nedir biliyor musunuz, bu arkadaşların psikiyatriste ihtiyacı var. Bunların cezai ehliyeti kalmamış durumda. O kadar iftira attılar ki anlatamam. Neden yapıyorlar, senin işsizliğin konuşulmasın diye yapıyorlar. Sizin yapılmayan atamanız konuşulmasın diye yapıyorlar” ifadelerini kullandı.



“YOZGATLI İŞ BULAMIYOR”

Akşener, “Bunlara bir şeyi izah etmeye kalkışmayın, hadi be oradan deyin geçin. Yozgat'a bir tek çiviyi 20 yılda çakmamışlar. Nüfusu 700 binlerden 400 binlere düşmüş. Suriyeli göçmenlerden Yozgatlı iş bulamıyor. Pazar günü Anneler Günü ve seçime gidiyoruz. Her genç büyüklerinin ellerinden tutup sandığa götürüp bir oy Kemal'a bir oy Meral'e diyorsunuz. Bir anne olarak da oyunuza talibim. Bütün köylere bir öğretmen, bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve bir tekniker ataması yapılacak. 100 bin öğretmen atanacak. Çiftçiye bir yıl ödemesiz kredi olanağı sağlayacağız. Yozgat'a biogaz tesisi kuracağız. Şart sürmeden ev kadınlarına 2500 TL maaş bağlayacağız. Haramilerin saltanatını birlikte yıkacağız” diye konuştu.

“GENÇLER HAYATINIZI KAYDIRDILAR”

Kazanırlarsa şeker fabrikasını yediden açacağını müjdeleyen Akşener, “Yozgat'ın şeker fabrikasını sattılar ve pancar üretimini bitirdiler. Onu yeniden açacağız. Kaçamazlar, bu devlet büyük devlettir kaçamazlar. Başkent'in ortasında gencecik bir akademisyen katledildi. Azmettiricileri ve katili yakalanamadı. 14 Mayıs akşamı, Sayın Kılıçdaroğlu sizin helal oylarınızla Cumhurbaşkanı ve ben de başbakan olacağım ve Sinan'ın hesabı vallahi sorulacak billahi sorulacak. Suriyeliler 2 yıl içinde derhal gidecek. Gençler hayatınızı kaydırdılar. 7 trilyon dolarlık sınırdaş komşularımızla ticari hacmimiz var. Sen hastaneye para veriyorsun ama Suriyeliye bedava. Dünyanın en iyi mercimeği, nohutu burada yetişiyor. Kokulu mercimek ama biz Kanadalıları zengin ediyoruz. Sizlerin teveccühüyle 14 Mayıs akşamı Sayın Erdoğan'ı emekli edeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Ne mutlu Türküm diyene” dedi. Melike Aslı Arslan