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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirildi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, İl Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu ve MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, MHP İlçe Belediye Başkanı adayları, partililer ve vatandaşlar katılım sağladı.

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in konuşmaları ile devam eden toplantıda Yozgat Belediye Başkanı adayı Ömer Açıkel, ilçe ve belde belediye başkan adayları Yozgat vatandaşlarına tek tek tanıtıldı.

Tanıtım ve konuşmalardan sonra ise Ahmet Şafak konseri başladı. Konserde Ahmet Şafak sevenleri doyasıya eğlendi.