Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün ilk defa bir araya gelecek. Toplantıda, 14'üncü Olağan Büyük Kurultay'da seçilen 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde gerçekleşecek olan MYK toplantısında, 75 asil ve 25 yedek olmak üzere toplamda 100 üyeden oluşan MYK ile 9 asil ve 5 yedek üyeden meydana gelen Merkez Disiplin Kurulu (MDK) bir araya gelecek.

17 Mart'ta gerçekleştirilen kurultayın ardından düzenlenecek olan ilk toplantıda, yeni seçilen üyeler arasından Başkanlık Divanı'nı ve MDK başkanını belirleyecek.

Başkanlık Divanı'nda 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı bulunacak.