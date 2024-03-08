MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, başta MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel olmak üzere partisinin tüm ilçe ve belde belediye başkan adaylarının seçim kampanyasına yoğun destek veriyor.

Yozgat’ta milletvekili seçildiği günden itibaren temposunu artırarak çalışmalarını sürdüren Sedef, bu kez enerjisini partisinin başkan adayları için mahalle ve ev toplantıları, Seçmen İletişim Merkezi açılışlarına katılarak harcıyor.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, son olarak MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel ile birlikte Çapanoğlu Mahallesi’nde düzenlenen arabaşı etkinliğine katıldı.

Yozgatlıların Açıkel’i bağrına bastığını belirten Sedef, “Allah’ın izniyle başta Yozgat olmak üzere tüm ilçelerimizde üç hilali dalgalandıracağız” dedi.

Sedef, MHP’nin Yozgat’ta pırıl pırıl adaylarla seçim yarışına dahil olduğunu da hatırlatarak “Bu kardeşlerimize görev vermeniz durumunda Partimiz, Cumhur İttifakı ve ben her daim onların arkasında olacağız ve onlarla birlikte gece gündüz demeden Yozgat için çalışacağız” diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, ilçe ve beldeleri de ziyaret ederek partisinin adaylarına destek turlarını sürdürmeye devam ediyor.