Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında, üç ile yönelik deprem uyarısında bulundu. İşte detaylar…

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında, Tunceli, Bingöl ve Erzincan'da olası depremlere dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Geçmişte yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depreme vurgu yaparak, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İstanbul'u da etkileyebilecek potansiyel bir depreme yönelik olarak, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde, özellikle Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini tahmin ediyoruz" şeklinde uyarılarda bulundu.

Tele1 yayınına konuk olan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli, Bingöl ve Erzincan'la ilgili endişe veren uyarılarını tekrarlayarak, "Tunceli'ye dikkat diye feryat ettim, bağırdım. Sağ olsun Tunceli Valisi, sesimizi duymuş; şu anda ciddi bir faaliyet gösteriyorlar. Bizim yer bilimciler olarak öngörülerimiz var. Şimdi birincisi Erzincan hem de Bingöl Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde. Yani canlı fayın üzerinde yaşayan 2 kent…" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün Tunceli, Bingöl ve Erzincan ile ilgili açıklamalarına göre, Erzincan'da 1939 ve 1990 yıllarında meydana gelen depremlere vurgu yaparak, Yedisu Fayı üzerindeki riski belirtti. Ayrıca, 6 Şubat tarihindeki depremlerin bu bölgeye enerji transfer etmiş olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle Bingöl-Karlıova bölgesini riskli olarak değerlendiren Görür, bu bölümün hemen altında bulunan Tunceli ve Pülümür'ün de risk altında olduğunu belirtti. Doğu Anadolu Fayı'nın Karlıova ile Göynük arasında geçtiğini ve Tunceli ile Bingöl'ün bu fayın üzerinde bulunduğunu vurgulayarak, bu kentlere özel önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Görür’ün olası İstanbul depremine ilişkin uyarıları ise şöyle:

Küçük depremlerin genellikle Marmara Bölgesi'nin gerilim altında olduğunu işaret eden Görür, büyük bir depremin Marmara Denizi'nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda beklediğini belirtti. Bu bağlamda, Marmara Denizi'nin güneyinde değil, kuzeyinde, özellikle Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceği uyarısında bulundu.