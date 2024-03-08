Elektrik faturası ödeyen herkesi yakından ilgilendiren flaş gelişme! Başvuran herkese parası iadesi edilecek

Elektrik faturası ödemeleri ile ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı ve duyuruyla birlikte elektrik faturasında iade takvimi verildi. Başvuruları için 260 TL'lik geri dönüş ödemesi yapıldığı belirtildi, bu haber elektrik kullanan herkes için sevindirici bir gelişme oldu.

Elektrik faturası destek ödemesine ilişkin ayrıntılar netleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dört kişilik bir aile için 216,82 Türk Lirası, beş ve daha fazla kişilik haneler için ise 260,19 Türk Lirası geri iade edildi.

Elektrik tüketimi destek ödemeleri iki kategoriye ayrılmış durumda:

Asgari Elektrik Tüketim Desteği: 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından hanelere elektrik tüketim desteği sağlanıyor.

Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği: Kronik hastalığı bulunan ve cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı olan hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır.

Bu açıklama, elektrik faturası ödeyenler için önemli bir destek ve rahatlama sağlanması gibi, sosyal yardım alan için de önemli bir ekonomik katkı olarak değerlendiriliyor.

2024 elektrik destek ödenekleri ise şu şekildedir;

1 – 2 Kişilik Haneler (75 kWh): 130,09 TL

3 Kişilik Haneler (100 kWh): 173.46 TL

4 Kişilik Haneler (125 kWh): 216,82 TL

5 ve Daha Fazla Kişilik Haneler (150 kWh): 260,19 TL