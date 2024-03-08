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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini resmi internet sitesinde yayımladı.

Vali Meclis Toplantı (5)

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi için parti ve bağımsız adayların kesin sayıları da belirlendi.

YSK’nın kesinleşen aday listesi açıklamasına göre Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi parti ve bağımsız adayların kesin sayılarının Yozgat merkezde 15 olduğu kaydedildi.

Meclis (1)

Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi parti ve bağımsız aday sayıları ise şu şekilde:

İL ADI

İLÇE ADI

PARTİ SAYISI

BAĞIMSIZ SAYISI

TOPLAM

YOZGAT

AKDAĞMADENİ

12

0

12

YOZGAT

AYDINCIK

12

0

12

YOZGAT

BOĞAZLIYAN

17

0

17

YOZGAT

ÇANDIR

13

0

13

YOZGAT

ÇAYIRALAN

13

0

13

YOZGAT

ÇEKEREK

14

0

14

YOZGAT

KADIŞEHRİ

12

0

12

YOZGAT

SARAYKENT

12

0

12

YOZGAT

SARIKAYA

12

0

12

YOZGAT

SORGUN

17

0

17

YOZGAT

ŞEFAATLİ

14

0

14

YOZGAT

YENİFAKILI

11

0

11

YOZGAT

YERKÖY

13

0

13

YOZGAT

MERKEZ

15

0

15
Muhabir: Melike Aslı Arslan