Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini resmi internet sitesinde yayımladı.
YSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi için parti ve bağımsız adayların kesin sayıları da belirlendi.
YSK’nın kesinleşen aday listesi açıklamasına göre Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi parti ve bağımsız adayların kesin sayılarının Yozgat merkezde 15 olduğu kaydedildi.
Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi parti ve bağımsız aday sayıları ise şu şekilde:
|
İL ADI
|
İLÇE ADI
|
PARTİ SAYISI
|
BAĞIMSIZ SAYISI
|
TOPLAM
|
YOZGAT
|
AKDAĞMADENİ
|
12
|
0
|
12
|
YOZGAT
|
AYDINCIK
|
12
|
0
|
12
|
YOZGAT
|
BOĞAZLIYAN
|
17
|
0
|
17
|
YOZGAT
|
ÇANDIR
|
13
|
0
|
13
|
YOZGAT
|
ÇAYIRALAN
|
13
|
0
|
13
|
YOZGAT
|
ÇEKEREK
|
14
|
0
|
14
|
YOZGAT
|
KADIŞEHRİ
|
12
|
0
|
12
|
YOZGAT
|
SARAYKENT
|
12
|
0
|
12
|
YOZGAT
|
SARIKAYA
|
12
|
0
|
12
|
YOZGAT
|
SORGUN
|
17
|
0
|
17
|
YOZGAT
|
ŞEFAATLİ
|
14
|
0
|
14
|
YOZGAT
|
YENİFAKILI
|
11
|
0
|
11
|
YOZGAT
|
YERKÖY
|
13
|
0
|
13
|
YOZGAT
|
MERKEZ
|
15
|
0
|
15