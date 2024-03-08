Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini resmi internet sitesinde yayımladı.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi için parti ve bağımsız adayların kesin sayıları da belirlendi.

YSK’nın kesinleşen aday listesi açıklamasına göre Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi parti ve bağımsız adayların kesin sayılarının Yozgat merkezde 15 olduğu kaydedildi.

Yozgat İl Genel Meclisi Üyeliği Seçimi parti ve bağımsız aday sayıları ise şu şekilde:

İL ADI İLÇE ADI PARTİ SAYISI BAĞIMSIZ SAYISI TOPLAM YOZGAT AKDAĞMADENİ 12 0 12 YOZGAT AYDINCIK 12 0 12 YOZGAT BOĞAZLIYAN 17 0 17 YOZGAT ÇANDIR 13 0 13 YOZGAT ÇAYIRALAN 13 0 13 YOZGAT ÇEKEREK 14 0 14 YOZGAT KADIŞEHRİ 12 0 12 YOZGAT SARAYKENT 12 0 12 YOZGAT SARIKAYA 12 0 12 YOZGAT SORGUN 17 0 17 YOZGAT ŞEFAATLİ 14 0 14 YOZGAT YENİFAKILI 11 0 11 YOZGAT YERKÖY 13 0 13 YOZGAT MERKEZ 15 0 15