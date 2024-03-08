Ünlü avukat kiracıları uyararak ev sahiplerinin yöntemini açıkladı. Detaylar haberimizde:

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira anlaşmazlıkları giderek artarken, ünlü avukat Oğuz Yavuz, bu sorunlarla ilgili dikkat çeken bir örnek paylaştı. Ev sahiplerinin, kiralardaki artışları adil bir şekilde uygulamadığını belirten Yavuz, özellikle TÜFE bazlı anlaşmalarda yaşanan sorunlara vurgu yaptı.

Kamu Son Haber'de Selçuk Bulut’un haberine göre, kira sözleşmelerinde TÜFE'ye dayalı artışların sıkça kullanıldığına dikkat çeken Yavuz, kiracılara şu örneği verdi: "Örneğin, kiracınız 2020 yılında 3 bin TL kira ödüyorsa ve sözleşmede TÜFE'ye bağlı bir artış öngörülmüşse, normalde bu dönemde kira 3 bin 500 TL olmalıydı. Ancak ev sahibi ile telefonla anlaşıp 3 bin 400 TL'ye razı oldunuz. İki yıl sonra yapılan hesaplamada, eğer kiracı düzenli TÜFE'ye göre artış yapmış olsaydı, ev sahibi 1.200 TL daha fazla alabilecekti. Bu durumda ev sahibi, kiracıya karşı icra takibi başlatabilir ve 30 gün içinde ödeme yapılmazsa tahliye davası açabilir."

Yavuz, bu yöntemin Yargıtay tarafından desteklendiğini belirterek, "Yargıtay kararına göre, kira miktarı 1 TL bile eksik olsa ev sahibi tahliye davasını kazanabilir, çünkü Yargıtay yazılı sözleşmeye önem verir" ifadelerini kullandı. Kiracılara düşen ise anlaşmalarını titizlikle gözden geçirmek ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kira ödemelerini gerçekleştirmektir.