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MHP Yozgat Belediye Başkanı adayı yarın açıklanacak.

MHP Yozgat adayının Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel olacağı haberi kulislerde konuşulurken yarın bir açıklama yapılacağı söyleniyor.

Yozgat kamuoyunun merakla beklediği, MHP Yozgat Belediye Başkanı adayının yarın açıklanacağı, AK Parti ile ittifakın olmayacağı ve aday isminin Ömer Açıkel olacağı kesin gibi görünüyor.

MHP Genel Merkezi tarafından aday açıklamasının yarın yapılacağı haberi kulislerde dolanırken açıklamanın ardından MHP Yozgat İl Başkanlığınca aday tanıtım toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.