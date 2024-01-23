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Aksan, “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı ile başlatılan kan bağışı kampanyasına verdikleri desteklerden dolayı Vali Mehmet Ali Özkan’a teşekkür etti.

Ziyarette bir açıklama yapan Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Tuba Aksan, “Kış şartlarının hayatı iyice zorlaştırmasından önce kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerine çıkarmak ve kan bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için başlatılan ulusal kan bağışı kampanyasının vatandaşlarımıza anlatıyoruz" dedi.

Yaz ve kış ayları ile ramazanda kan bağışı sisteminin zorlandığını ifade eden Aksan, "Tam kışa girerken kampanyamızı kan stoklarımızı arttırmak için fırsat olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kan veren kişinin sağlığının da kan alan kişininki kadar önemli olduğunu vurgulayan Aksan, bu sebeple kan alımından önce bağışçının fiziki muayenesinin yapıldığını bildirdi.

Testler yapıldıktan ve kullanımının güvenli olduğu kanıtlandıktan sonra kanların Türkiye genelindeki hastanelere teslim edildiğini aktaran Aksan, "Türkiye genelindeki tüm kan sistemi Kızılay tarafından yürütülüyor. Bu döngünün herhangi bir yerinde hasta ve Kızılay arasında para alışverişinin olması zaten sistem olarak mümkün değil. Kızılay’ın yaptığı kan sistemi kamu hizmetidir, devletimizin kontrolünde yürüyen bir hizmettir” diye konuştu.