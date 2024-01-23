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Çekerek İlçe Müftülüğü tarafından erkeklere yönelik; “Huzurlu Aile Huzurlu Toplum” semineri düzenlenecek.

24 Ocak 2024 Çarşamba günü Tevhid Cami Eğitim Salonunda yatsı namazı sonrası düzenlenecek eğitime konuşmacı olarak Yunus Emre Karadavut “İslam’da Aile ve Ahlaki Değerler” konulu seminer verecek.

Çekerek Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken vasıflar. Nikah. Ailede işbirliği; eşlerin hayırlı işlerde birbirlerini desteklemeleri. Birbirlerine sözlü ve fiili güzel davranmaları. Birbirlerinin kusurlarına karşı sabırlı ve affedici olmaları. Eşlerin şiddet içerikli söz ve fiillerden kaçınmaları. Eşlerin zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları. Eşlerin birbirlerinin eğitim ve öğrenim süreçlerini desteklemeleri. Sadakat ve güven. Vefa gereği iyi ve kötü günde beraber olmak. Huzuru dışarıda değil aile ortamında bulmak. Çocuklara iyi bir terbiye vermek. Onların ruh ve beden sağlıklarını korumak. Akraba ve komşuluk ilişkilerine riayet etmek” ifadelerine yer verildi.