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AK Parti Sorgun İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Enes Şahin atandı.

AK Parti Sorgun İlçe Gençlik Kolları’nın yeni başkanı Mehmet Enes Şahin görevini önceki başkan Yasin Yüksel’den devraldı.

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, “Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından Sorgun İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Mehmet Enes Şahin kardeşimiz atanmıştır. Görevi devreden Yasin Yüksel kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederiz. Sorgun ilçemize hayırlı olsun” denildi.