Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkaya Kadın Kolları Başkanı İrem Demir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında müftülük faaliyetleri hakkında bilgi veren Müftü Zühdü Elveren, teşkilatlanmayı yeni tamamlayan MHP ilçe teşkilatını tebrik ederek ziyaretleri dolayısıyla memnuniyetlerini ifade etti.

Kadın Kolları Başkanı Demir ise misafirperverliği için Müftü Elveren’e teşekkür ederek 5, 6, 7 Haziran tarihlerinde yapılacak kermese azami derecede katılım sağlayıp destek olacaklarını söyledi.

Elveren, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Aile İlmihali adlı eseri iyi okumalar dilekleriyle İrem Demir’e hediye etti.