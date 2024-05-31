Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye genelinde organize ettiği “Camide; Mihrap ve Minberde Gençler Var” programı, İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yapıldı.

Yozgat genelinde başta Çapanoğlu Cami olmak üzere 59 camide programı düzenlendi. 50 cami de İlahiyat Fakültesi öğrencileri, 9 cami de ise İmam Hatip Lisesi öğrencileri sabah namazı kıldırdı.

Gerçekleştirilen programda Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel ve Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer’de hazır bulundu.

ÖĞRENCİLER NAMAZ KILDIRDI

Konu ile ilgili İl Müftülüğü yetkililerince yapılan açıklamada, “Başkanlığımız, toplumun bütün kesimlerine hitap eden, kapsamlı ve etkin bir din hizmeti sunmak amacıyla çeşitli proje ve programları hayata geçirmektedir. Bu bağlamda, İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümü münasebetiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye genelinde organize ettiği ‘Camide; Mihrap ve Minberde Gençler Var’ programı gerçekleştirildi. İslami ilimlerle temayüz eden gençler Yozgat genelinde başta Çapanoğlu Cami olmak üzere 59 camimizde programı icra ettiler. 50 camimiz de ilahiyat fakültesi öğrencileri, 9 camimize de İmam Hatip lisesi öğrencileri sabah namazı kıldırdı. Yozgat genelinde sabah namazı sonrasında büyük teveccühe mazhar olan gençler, camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirerek İmamlık, Hatiplik ve Müezzinlik yaptılar. Cami cemaati bu uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek öğrencilere dua ettiler” denildi.