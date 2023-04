Aday listelerinin belli olması ile birlikte MHP Yozgat teşkilatı da seçim çalışmalarına başladı.

Milletvekilleri adayları ve parti teşkilatı ile birlikte gerçekleştirilen değerlendirme sonrası MHP teşkilatı hafta sonu çalışmalara start verdi.

Türkiye genelinde MHP Genel Merkez tarafından başlatılan “Adım Adım 2023” seçim çalışmaları kapsamında yaklaşık bir yıldır birçok proje ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Seçim çalışmalarına “Adım Adım 2023” projesi kapsamında başladıklarını belirten İl Başkanı Irgatoğlu, “Genel merkezimiz tarafından hayata geçirilen proje kapsamında birçok çalışmaya imza attık. İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma, Komşum Nasılsın, Köyüm Benim gibi projelerimiz ile vatandaşlarımızı ziyaret ettik, seçim çalışmalarımız hakkında bilgi verdik” dedi.

Aday listesinin belli olması ile birlikte hafta sonu çalışmalara hız verdiklerinin altını çizen Irgatoğlu, “6 Nisan tarihinde ilimiz için aday listemiz kesinleşti. Birinci sırada mevcut milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef, ikinci sırada Kazım Ergün, üçüncü sırada Ülkü Yılmaz, dördüncü sırada Sezer Yozgat yer alıyor. Aday listemizin kesinleşmesi ile birlikte bizlerde seçim çalışmalarımıza hız verdik. Çok önemli bir seçim sürecine girdik. Bu süreçten inşallah vatandaşlarımızın takdiriyle başarıyla çıkacağız” şeklinde konuştu.

Tüm vatandaşlara bire bir ulaşacaklarını vurgulayan Irgatoğlu, “Seçim çalışmalarımız kapsamında tüm ilçelerimizi köylerimizi gezerek her bir vatandaşımıza ulaşacağız. Sıkıntılarını isteklerini yakından takip ederek çözüm odaklı çalışmalarımızı yürüteceğiz. Fırsat bulduğumuz her zaman vatandaşlarımızı ziyaret ediyorduk ama şimdi çalışmalarımız kapsamında bu ziyaretlerimize hız verdik. Bundan önce nasıl ki her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk bundan sonrada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim partimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza açıktır” ifadelerini kullandı.

Irgatoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımızın ortaya koydukları milli iradeye sımsıkı sarılacağız. Zaman, ayrıntılara takılmadan kucaklaşma, birlik ve beraberlik içinde olma, omuz omuza mücadele etme zamanıdır. Çocuklarımız için, milletimizin istikbali için bugün dünden, yarın bugünden daha çok çalışacağız; çalışmak zorundayız. Her eve, her gönüle girmemiz lazım. Dargınlara, küskünlere, partili-partisiz her seçmene, her kardeşimize bu seçimin önemini anlatacağız, anlatmak zorundayız” dedi. Haber Merkezi