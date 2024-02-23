Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından, 112 Acil Çağrı hakkında bilgilendirilme yapıldı.

“Acil Durumda Tek Numara 112” farkındalığı oluşturmak amacıyla Yozgat Gençlik Merkezinde stant açıldı. Açılan stantta gençlere 112 Acil Çağrı hakkında bilinmesi gerekenler hakkında bilgiler anlatılarak broşür dağıtıldı.

112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini anlatan ekipler, “Vatandaşlarımızın acil yardım ihbar hattına asılsız ihbarlarla kötüye kullanarak hat yoğunluğu oluşturması vatandaşın can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olmaktadır. Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinci ile acil yardım hizmeti veren personelimizin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerekmektedir. Her bir saniyenin hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımıza ulaşmak ve onlarla ilgili çağrıları sağlıklı yönlendirebilmek için vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak asılsız ihbarda bulunmamaları, gereksiz yere meşgul etmemeleri önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.