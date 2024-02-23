Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş ve beraberindeki heyet, Akdağmadeni ilçesine yeni atanan Kaymakam Furkan Nezir'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Akdağmadeni İlçe Başkanı Yaşar Esgi ve yönetimi ile birlikte Akdağmadeni ilçesine yeni atanan Kaymakam Furkan Nezir'i makamında ziyaret eden Aydoğmuş, Kaymakam Nezir'e yeni görevinde başarılar diledi. Yozgat ile ilgili kısa bilgilendirmede bulunan Aydoğmuş, misafirperverliği için Nezir'e teşekkür etti. Kaymakam Nezir'in Akdağmadeni ilçesine büyük yenilikler katacağını ifade eden Aydoğmuş, Nezir'in vizyoner söylemlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.