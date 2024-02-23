Son yıllarda gündemden düşmeyen ve tüm dünya ülkelerinde yasaklanmaya devam eden elektronik sigaralarla ilgili önemli bilgiler veren Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, elektronik sigaraların özellikle gençler arasında popülerlik kazanmasıyla birlikte artan kullanım oranları hakkında uyarılarda bulundu.

Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından Grup 2B kanserojen grubunda sınıflandığını ifade eden Dr. Şahin, elektronik sigara kullanımına bağlı en sık yan etkilerin ağız ve boğaz mukozasının tahrişi, öksürük, bulantı ve kusma olup pnömoni (zatürre), kalp yetmezliği, hipotansiyon gibi hayatı tehdit edici etkiler de raporlandığını söyledi.

“TÜTÜN ÜRÜNÜ OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR”

Elektronik sigaraların tütün grubunda yer aldığını kaydeden Şahin, “Çin’de bir şirket tarafından sigara bırakma aracı olarak patenti alınan e-sigaralar 2004 yılında piyasaya sunulmuştur. Literatürde sigara bırakma yöntemlerinden biri olarak geçse de e-sigara tütün ürünü olarak kabul edilmektedir. Dünya çapında hızla yaygınlaşan e-sigara, son zamanlarda ülkemizde de oldukça popüler hale gelmiştir. Özellikle genç nüfusun tercih ettiği elektronik sigara, kullanılan likite bağlı olarak farklı aroma ve tatlar içermektedir. Bu da normal sigaraya göre albenisini arttırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'da, tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilir” dedi.

“NEDEN TERCİH EDİLİYOR”

Tütün ürünlerinin arasında uygun kullanıma yatkın olduğu inancıyla tüketildiğini belirten Şahin, “Yapılan çalışmalarda kişilerin elektronik sigarayı tercih etme sebepleri olarak özenti, merak, düşük fiyat, her ortamda kısıtlama olmaksızın kullanım, kolay ulaşılabilirlik, aromalı tat, tadının kötü olmayışı, tütün ürününü bırakma, ürünün aile ve arkadaş çevresinde kullanımı, tütüne kıyasla sağlık etkilerinin daha az olduğu inancı, pasif içiciliğe yol açıp diğer kişileri rahatsız etmediğinin sanılması ve kişinin tütün ürünü tüketimini azaltması olarak saptanmıştır. Bunlara ek olarak sigara gibi koku bırakmaması ve kül, izmarit gibi atıklar oluşturmaması da tercih sebeplerinin arasında görülebilir” diye konuştu.

“KANSEROJEN GRUBUNDA SINIFLANMAKTADIR”

Elektronik sigaraların zararları hakkında bilgiler veren Şahin, “Elektronik sigarada kullanılan sıvının içeriğinde toksik olduğu kanıtlanmış propilen glikol ve gliserin bulunur. Propilen glikol, ısıtma ve buharlaştırma işlemleri sonrası glikojen oksite dönüşür. Bu madde Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından Grup 2B kanserojen grubunda sınıflanmaktadır. Elektronik sigara kullanımına bağlı en sık yan etkile, ağız ve boğaz mukozasının tahrişi, öksürük, bulantı ve kusma olup pnömoni (zatürre), kalp yetmezliği, hipotansiyon gibi hayatı tehdit edici etkiler de raporlanmıştır. Elektronik sigaranın tütün ürünü kapsamına girdiği gerçeği ile bu masum olduğu düşünülen ürünün tüketilmesinin insan sağlığına vereceği zararlara dikkat çekilmesinde bizim de bir katkımız olması dileğiyle. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak duralım, sağlığımızı koruyalım” ifadelerini kullandı.