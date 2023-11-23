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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışla yüzde 40 seviyesine ulaştırdı. Para Politikası Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla birlikte, politika faizi 500 baz puan artışla yüzde 40'a çıkarıldı.

Bu karar, Haziran ayında başlayan sıkılaştırma politikasının devamı niteliğinde. TCMB, haziran ayındaki toplantısından itibaren faiz artışlarına yönelmiş ve ardından ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplamda 2,650 baz puanlık bir faiz artışına gitmişti. Bu son artışla birlikte, toplam faiz artışı 3,150 baz puanı buldu.

Ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşen bu faiz artışı, enflasyonun kontrol altına alınması ve finansal istikrarın sağlanması hedeflenerek gerçekleştirildi. TCMB, karar metninde, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını belirtirken, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerdeki artış, talepteki dengelenme, ve Türk lirası varlıklara olan talebin artması gibi faktörlerin katkılarına vurgu yaptı.

Parasal sıkılaştırmanın yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı açıklanan metinde, TCMB'nin enflasyon ve finansal istikrar hedeflerine ulaşmak için gerekli politika adımlarını atmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, kredi kartı faizlerinde yılbaşına kadar bir artış olmayacağı belirtildi.

Son olarak, TCMB, mevcut mikro- ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme çabalarına devam ederek, finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor. Faiz kararlarına ek olarak, miktarsal sıkılaştırma kararlarının da alınacağına dikkat çekildi.

Merkez Bankası, Haziran ayında başladığı sıkılaştırma politikasını devam ettirerek, enflasyonun kontrol altına alınması ve finansal istikrarın sağlanması yolunda kararlı bir duruş sergiliyor.