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“Yozgat'ta her sene binlercesi ölüyor: 10 yıldır çözüm yok” başlığı ile yayınladığımız haber sonrasında Yozgat Valiliği tarafından konuya dair açıklama yapıldı.

Yozgat’a bağlı Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Barajı’nda yaşanan balık ölümleri tedirginlik uyandırmıştı.

Bu sorunu “Yozgat'ta her sene binlercesi ölüyor: 10 yıldır çözüm yok” başlığı ile yayınlamıştık. Yayınladığımız haber sonrasında Yozgat Valiliğince açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Basında ve Sosyal Medyada bahsi geçen ‘Gelingüllü Barajı'nda toplu balık ölümleri’ ile ilgili olarak Valiliğimiz derhal kurumlarımızı harekete geçirmiş olup ilgili kurumlar tarafından yerinde inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca su numunesi ve ölü balık numuneleri alınarak laboratuvarlara gönderilmiştir. Valiliğimiz numune sonuçlarına göre gerekli işlemleri gerçekleştirecek olup süreç tarafımızca takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.