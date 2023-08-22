İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat’ın önemli ismi Dr. Taner Demirer’i Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirdi.

Yeni görevini sosyal medyadan duyuran Demirer, şu açıklamada bulundu: “Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in takdirleri ile partimizin Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildim. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’i, İYİ Partimizi ve davamızı iktidara taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğim. Allah utandırmasın.”

Genel Başkanlık atama kararında ise şu ifadeler yer aldı: “Sayın Taner Demirer, Parti Tüzüğümüzün ‘Başkanlık Divanı’ başlıklı 50. Maddesi ve Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 54. Maddesi uyarınca; Sağlık Politikaları Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktasınız. Görevinizin hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.” Melike Aslı Arslan