İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat’a gelerek Yozgat ve ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.
İYİ Parti Yozgat ve ilçe belediye başkanı adayları şu şekilde: Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, Yerköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz (mevcut Belediye Başkanı), Sarıkaya İlçesi Belediye Başkan Adayı Vahit Ateş, Şefaatli İlçesi Belediye Başkan Adayı Hayati Uyar, Akdağmadeni İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman Gök, Aydıncık İlçesi Baydiğin Belde Belediye Başkan Adayı Kadir Şahin, Sorgun İlçesi Araplı Belde Belediye Başkan Adayı Kars İmdat, Akdağmadeni İlçesi Oluközü Belde Belediye Başkan Adayı Nedim Akdeniz.Kaynak: Alpaslan Demir