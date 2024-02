Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta büyümüş biri olarak Yozgat için çabalayacağını belirten Daşdan, “İyi ki Yozgat’ın evladıyım, iyi ki Yozgat’ta doğmuşum, iyi ki bu kadar sahibim var, sizlerin sayesinde kimsesiz değilim” dedi.

Daşdan ziyarette yaptığı açıklamada, “Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Önümüzde bir seçim süreci var, aranızda olacağım. Hayatım boyunca da hiç aranızdan çıkmadım. Burada doğdum, çocukluğum, gençliğim, siyasi hayatımın önemli günleri burada geçti. Gücüm yettiğince her zaman yanınızda olmaya gayret ettim. İmkanlarım doğrultusunda, dilim döndüğünce, gezdiğim, dolaştığım her yerde bu şehrin sahipsizliğini söyledim. Ankara’ya bu kadar yakınken, bu kadar siyasetçi, bakan, milletvekili çıkarmış bir şehir olarak size yapılan haksızlıkları dile getirdim. Bu şehre bu zamana kadar yapılmayanları haykırdım. Çünkü ben bu şehrin evladıyım. Her sokağında her kaldırım taşında ayak izim var. Sizin içinizden çıktım, sizden biriyim, sizden biri olarak sizi en iyi ben anlarım” şeklinde konuştu.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde her şeye sahip çıkarmanın zamanı olduğunun altını çizen Daşdan şu ifadeleri kullandı: “Bu seçimlerde kendi evladınıza sahip çıkarsanız, evladınıza görevi layık görürseniz, sadece bir belediye başkanı seçmiş olmayacak, sizi en güzel şekilde temsil edecek temsilciniz, hizmetkârınız olacağım. Sizin hakkınızı almak için, herkesin yakasına cesurca yapışacak, Yozgat için mücadele edeceğim.”

Daşdan, “Bu şehre hep birlikte sahip çıkalım. İç Anadolu’nun parlayan yıldızı yapalım. İnsanımız doğduğu topraklarda doysun, göç vermeyelim, analara, babalara, gurbete giden evlatları ardından gözyaşı döktürmeyelim. Büyüklerimiz sahipsiz kalmasın, insanımızın toprağını terk edip büyükşehirlerde ömür tüketmesine göz yummayalım” ifadelerini kullandı.