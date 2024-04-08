Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir beklenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik düzenlemeleriyle ilgili müjdeli haberi nihayet verdi.

Yozgatlı öğretmenleri de yakından ilgilendiren konu ile alakalı Bakan Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler hakkında önemli detayları paylaştı.

Kulis bilgilerine göre, yeni düzenleme kapsamında şu değişiklikler yapılacak:

· Uzman öğretmenlik için gereken hizmet süresi 10 yıldan 7 yıla indiriliyor.

· Başöğretmenlik için gerekli olan hizmet süresi ise 20 yıldan 14 yıla düşürülüyor.

Ücretli öğretmenlik deneyimleri, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hizmet süresine dahil edilecek. 20 yılını tamamlayan öğretmenler sınavsız olarak başöğretmen unvanına yükselebilecekler.

Yeni düzenlemeyle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanı alan öğretmenlere maaş artışı ve kademe atlama gibi imkanlar sağlanacak. Ayrıca, 2023 yılında yapılan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına giren fakat unvan alamayan öğretmenler için de yeni şartlar belirlenecek. Bu öğretmenler, gerekli şartları sağladıklarında sınavsız olarak unvanlarını alabilecekler. Tüm detaylar yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak.