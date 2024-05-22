Öğretmen il içi atama sonuçlarına ilişkin heyecan devam ediyor. Binlerce adayın katıldığı bu süreçte, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, öğretmenlerin il içi atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

İl içi atamalar, 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. Adayların, 30 Eylül 2024 tarihine kadar bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekmektedir.

Sonuçlar, MEBBİS üzerinden öğrenilebilecek. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanı eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan adaylara öncelik verilecek, ardından öğretmenliğe daha önce başlayan adaylar tercih edilecek. Eşitlik halinde atanacak öğretmenler, bilgisayar kurasıyla belirlenecek.