Banka, esnaf kredilerinin sabit faizli olmadığını vurgulayarak, bu artışın gecikmeli ve kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Açıklamada, ilerleyen dönemlerde kaynak maliyetlerindeki azalışlara bağlı olarak esnaf kredilerinde faiz oranlarında iyileştirmelerin yapılacağı belirtildi.

Halkbank, esnaf kredilerinde uygulanan faiz artışına ilişkin açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere yapılan faiz oranı değişikliğinin geriye dönük olmadığı belirtildi.

Açıklamada, esnaf kredilerine uygulanan faiz oranının banka kaynak maliyetinin altında olmayacağı ve sabit faizli olmayacağı vurgulandı. Bankanın kaynak maliyetine bağlı olarak faiz oranlarının değişkenlik göstereceği ifade edildi.

Güncel durumda bankaların kaynak maliyetlerinin yüzde 50 seviyesine ulaştığı ve kredi faiz oranlarının buna paralel olarak arttığı belirtildi. Bu nedenle, esnaf kredilerindeki faiz oranlarının piyasa güncel kredi faizlerinin altında kalacak şekilde güncellenmek zorunda kalındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, esnaf kredilerine yönelik yeni faiz oranlarının yüzde 17-29 bandında değiştiği ve düşük faiz oranlarının devam ettiği belirtildi. Deprem bölgesinde bulunan 5 il ve 2 ilçedeki esnaf kredilerinin faiz oranlarının düzenlemeden etkilenmediği ifade edildi.

Halkbank, esnafı her zaman desteklediğini ve kuruluşundan bu yana milyarlarca lira değerinde esnaf kredisi sağladığını belirtti. Gelecekteki kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf kredilerinde faiz oranlarında iyileştirmelerin yapılacağı taahhüt edildi.