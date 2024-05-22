Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında, sözleşmelerde belirtilmeyen durumlarda uygulanacak faiz oranı için yeni düzenlemeler yapıldı. 2024 yılı itibarıyla bu oran 12 puan artırılarak güncellendi.

KANUNİ FAİZ ORANI 2024 YILINDA KAÇ OLDU?

Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan güncellemeye göre, kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarında önemli bir değişiklik gerçekleşti. Sözleşmelerde belirtilmeyen durumlar için yıllık %12 olarak öngörülen faiz oranı, 2024 yılı itibarıyla %24'e yükseltildi. Bu oran, Cumhurbaşkanı tarafından aylık olarak belirlenebilir, %10’a kadar indirilebilir veya bir katına kadar artırılabilir.

KANUNİ FAİZ NEDİR?

Kanuni faiz, ödenmesi gereken faiz miktarının sözleşmede belirtilmediği durumlarda devreye giren yasal faiz oranıdır. Bu oran, ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenir ve borç-alacak ilişkilerinde standart bir uygulama sağlar.

2024 YILI İÇİN YENİ FAİZ ORANLARI

Eski Oran: %12

Yeni Oran: %24

Cumhurbaşkanı, bu oranı aylık olarak değiştirebilme, %10'a kadar indirme veya bir katına kadar artırma yetkisine sahiptir.

Bu düzenleme, ekonomik istikrarın sağlanması ve finansal işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılmıştır. Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bu değişiklikler, tüm borç-alacak ilişkilerini kapsamaktadır.

Kanuni faiz oranlarındaki bu değişiklikler, ekonomik planlamalar yapan kişi ve kurumlar için önemli bir referans niteliğindedir. Bu yüzden, borç ve alacak işlemlerinde güncel oranları dikkate almak büyük önem taşır.