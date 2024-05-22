Ticaret Bakanlığı, kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonları gibi ürünlerin tamir, bakım ve yedek parça temini için yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin dolandırıcıların hedefinde olduğunu belirtti.

Özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin olarak tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin dolandırıcıların tuzağına düşmesiyle Ticaret Bakanlığından açıklama geldi.

Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikayetlerde, özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonları gibi ürünlere ilişkin tamir, bakım ve yedek parça hizmeti almak isteyen tüketicilerin, aslında yetkili olmayan servisler tarafından yetkili gibi tanıtılarak mağdur edildiği vurgulandı.

Bakanlık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sahte yetkili servislerin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler ve Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda son iki yılda yaklaşık 15 milyon TL idari para cezası aldığını belirtti. Ayrıca, suç unsuru taşıyan uygulamaların tespiti halinde ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, tüketicilerin olası mağduriyetlerin önüne geçebilmesi için dikkat etmeleri gereken noktalara da değinildi. Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu ve www.servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla, tüketicilerin kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine ulaşabilecekleri belirtildi.

İNTERNET ARAMA SONUÇLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Açıklamada ayrıca, internet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamlarının ve internet adreslerinde yer alan firma logolarının güvenilirliğine güvenilmemesi gerektiği, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde veya SERBİS'te yer alıp almadığının kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.