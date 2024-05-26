Mayıs ayının son günlerinde milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim yılının bitiş tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrenciler sabırsızlıkla karne alacakları günü beklerken, yaz tatilinin ne zaman başlayacağına dair detaylar da netleşti.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2023-2024 eğitim yılının sona ermesine az bir süre kaldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okulların kapanış tarihini merakla bekliyor. MEB'in duyurusuna göre, okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler, bu tarihte 2. dönem karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacaklar.

2024-2025 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in açıklamalarına göre, 2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.