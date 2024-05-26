Yozgat'ın yanı sıra çevresindeki birçok şehirde de bilinen ve sevilen bu tarif, basit yapımı ve besleyici özellikleri ile öne çıkıyor. Peki, bu lezzet şölenini evde nasıl yapabilirsiniz? İşte Pezzik Cacığı tarifi ve detayları...

Pezzik Cacığı Nedir?

Pezzik Cacığı, pancarın eşsiz tadıyla hazırlanan, besleyici ve doyurucu bir meze çeşididir. Görüntüsü ve lezzetiyle sofralara renk katan bu tarif, özellikle pancar severler için ideal bir alternatiftir. Ana malzemesi pancar olan bu cacık, kolay yapımıyla da dikkat çeker.

Pezzik Cacığı Tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1/2 su bardağı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet közlenmiş kırmızı biber

1 adet pancar (haşlanmış, suyuyla birlikte)

4-5 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt

1 avuç doğranmış maydanoz

Yapılışı:

Pezzik cacığı için öncelikle pancarları haşlayın ve suyuyla birlikte kenarda bekletin.

Ayrı bir tencerede zeytinyağı ile soğanı yumuşayana kadar kavurun.

Ardından bulguru ekleyip kavurmaya devam edin.

İki dakika sonra domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Közlenmiş ve doğranmış kırmızı biberleri de ekledikten sonra, haşlanmış ve küçük doğranmış pancarları ve haşlama suyundan üzerini kapatacak kadar ekleyin.

Bulgurlar pancarın suyunu çektikten ve yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Servis etmeden önce üzerine çırpılmış yoğurt ve doğranmış maydanoz ekleyip servis yapın.

Yozgat'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan Pezzik Cacığı, sofralarınıza renk katacak ve konuklarınıza unutulmaz bir tat deneyimi sunacak. Besleyici ve pratik bu tarif, pancar gibi sağlıklı bir sebzeyle hazırlandığı için de oldukça faydalıdır. Siz de bu lezzetli ve kolay tarifi deneyerek, Yozgat'ın mutfak kültürünü sofralarınıza taşıyabilirsiniz.