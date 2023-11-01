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Şehri spor yatırımlarıyla donatan Çorum Belediyesi, yeni yaptığı tesislerle spor altyapını güçlendirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sözünü verdiği projelerden birisi olan Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin de temeli atıldı. Başkan Aşgın, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 12. Sokak’ta yapımına başlanan Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Çorum’u spor kenti yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Aşgın “Nizami futbol sahaları, semt sahaları, yüzme havuzları, spor salonları, güreş eğitim merkezi gibi birçok farklı alanda sporun altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları hayata geçirdik. Çorum Belediyesi olarak, Süper Lig’de kadın ve erkek masa tenisinde takımımız var. Bu branşta sporcularımız büyük başarılara imza atıyor ve milli takımda ülkemizi temsil ediyorlar. Bu anlamda, Masa Tenisi Eğitim Merkezi bizim için önemli bir proje” dedi.

Masa Tenisi Eğitim Merkezi projesiyle ilgili bilgi veren Başkan Aşgın “2 bin 500 metrekare arsaya inşa edilecek tesis 710 metrekare kapalı alana sahip olacak. Soyunma odaları, duş kabinleri, idari birimler ve salon kısmıyla beraber bir salon inşa ediyoruz. 9 ay içerisinde tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz. 18 Milyon TL’lik projenin 10 milyon TL’si için Spor Toto ile sözleşme yaptık. Kalan kısmıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.