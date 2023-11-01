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Molped İsrail malı mı? Molped Türk malı mı? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu konuyla ilgili detaylar:

Molped pedleri, 1999 yılında kadınların hijyen ve konfor ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya sürülen bir üründür. Molped, Türkiye'de Hayat Kimya A.Ş. tarafından üretilmektedir. Hayat Kimya, bu marka ile kişisel bakım alanındaki uzmanlığını sergilemektedir. Hayat Kimya A.Ş., 1937 yılında tamamen yerli sermaye ile Türkiye'de kurulan bir şirkettir ve sahibi Kiğılı Ailesi'ne aittir.

MOLPED TÜRK MALI MI?

Evet, Molped Türk malıdır. Molped pedleri, Türkiye'de üretilen ve Türk sermayesi ile yönetilen Hayat Kimya A.Ş. tarafından üretilmektedir. Bu marka, yerli üretim ve uzmanlıkla kadınların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Türkiye pazarında sunulmaktadır.

MOLPED HANGİ ÜLKENİN?

Molped, Türkiye'nin yerli bir ürünüdür. Molped pedleri, Hayat Kimya A.Ş. tarafından Türkiye'de üretilmektedir. Bu nedenle, Molped Türk malıdır ve Türkiye'nin yerli bir markasıdır.