Seçim irtibat bürosu açılışına büyük katılım olduğunu belirten İlhan Yılmaz, gerek açılışa katılan gerekse telefon eden ve mesaj gönderen tüm hemşerilerine teşekkür etti.

Açılışın bayram havasında gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, seçim şarkısının vatandaşlar tarafından kısa sürede ezberlendiği ve büyük beğeni topladığını da sözlerine ekledi.

Vatandaşlara teşekkür eden Yılmaz, “31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin seçim propagandalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ardı ardına gerçekleşen seçim koordinasyon merkezi açılışlarına Cumhuriyet Halk Partimizindi seçim koordinasyon merkezinin açılış törenini gerçekleştirdik. Saygı değer tüm hemşerilerimiz açılışımıza oldukça geniş katılım göstermişlerdir. Açılış törenimizde büyük coşku ve heyecan yaşandı. Bayram havasında gerçekleşti. Seçim şarkımız dahi vatandaşlarımız tarafından kısa sürede ezberlendiği ve büyük beğeni topladığı da dikkatten kaçmadı. Bunun içinde ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

31 Mart akşamı sandıklardan kendi ismi çıktığında, kazananın kendisi değil Yerköy olacağını belirten Yılmaz konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Belediyecilik kalbi bir meseledir, sevda işidir. Makama değil, şehre sevdalı olmak gerekir. Biz de Yerköy’ün sevdalısı, aşığıyız. Bu yüzden bu makama talibiz. Herkesin memleketine dört elle sarıldığı bir dünyada Yerköy hizmetten mahrum kalıyor. Yerköy’ün asil insanları bunu hak etmiyor.”

“YERKÖY’E DEĞER”

İlhan Yılmaz, 16 yıllık belediyecilik tecrübesiyle bu işin mutfağından geldiğini, genç dostu, kadın dostu, çocuk dostu belediyecilik anlayışıyla çalışacağını ifade etti.

İlhan Yılmaz, seçim ofislerinin siyaset üstü olduğunu belirterek; partili partisizi bütün hemşehrilerini çaylarını içmek üzere Seçim Koordinasyon Merkezi’ne davet etti.

MANSUR YAVAŞ SÜRPRİZİ

Törenin sonunda sahneye kurulan dev ekranda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Yerköylülere seslendiği bir video yayınlandı. İlhan Yılmaz ile yer aldığı videoda, Yerköy halkını selamlayan Yavaş, CHP Yerköy Belediye Başkan Adayı İlhan Yılmaz’ın yanında olduğunu ve projelerine destek vereceğini açıkladı.